O vasluianca s-a aruncat din tren, dupa o cearta cu iubitul!

Marti seara, in jurul orei 23:00, o batrana in varsta de 83 de ani din Surla Gaiseanca s-a decis sa-si puna capat zilelor. Dupa o cearta cu familia femeia a iesit iesit in curtea casei si s-a aruncat in fantana. La scurt timp, familia a sunat la 112...

Info Braila, 3 Mai 2017