O vanzatoare de bijuterii a fost atacata cu un aparat cu electrosocuri de catre un barbat de 73 de ani Un barbat in varsta de 73 de ani din Bucuresti, a mers miercuri, intr-un magazin, cerand sa vada o bijuterie. In momentul in care vanzatoarea s-a intors cu spatele, barbatul a atacat-o cu un aparat cu electrosocuri.

