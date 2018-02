În vacanța intersemestrială, peste 50 de adolescenţi au ales să petreacă 5 zile în tabăra organizată de Biroul de Tineret al Arhiepiscopiei Clujului cu implicarea a 16 voluntari din asociaţiile de tineret clujene și prietenii taberelor noastre. La Mărişel ne-a aşteptat un strat subţirel de zăpadă, dar apoi ne-am bucurat ca nişte copii de o ninsoare ca în poveşti. Am început programul taberei în forţă: am jucat fotbal pe zăpadă, am spart gheaţa prin colaborările de la “caruselul cunoaşterii”, ne-am împărţit în 4 echipe şi ne-am întrecut în ştafete pe perechi.

