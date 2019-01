O vacă gestantă a fătat la câteva zile după ce a scăpat dintr-un camion în mișcare. Conform Dailymail, mașina se îndrepta spre măcelărie.

Vaca, numită Brianna, a sărit de la doi metri și jumătate, pe un drum aglomerat, după care a fost luată într-un centru din New Jersey

Recuperatorii au descoperit că vaca era gestantă și nu s-a salvat numai pe ea evadând, ci și pe puiul ei.

Brianna a născut o vițică pe nume Winter la două zile după ce a ajuns în sanctuar.

Mike Stura, fondatorul Skylands Animal Sanctuary din New Jersey, Statele Unite, a spus: „M-a sunat un prieten care este polițist. El a spus că o vacă alerga pe autostradă, așa că am intrat în acțiune”.

„Am luat mașina de... citeste mai mult

