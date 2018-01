O turma de zimbri a fost surprinsa in libertate, intr-un parc natural din Romania/ VIDEO O turma de zimbri a fost surprinsa in libertate, in Parcul Natural Vanatori Neamt, iar imaginile au fost postate pe pagina oficiala de Facebook a parcului. Foto: Facebook/ László Potozky Social Mai multe despre romania, libertate, turma de zimbri, parc natural citeste mai mult

azi, 00:33 in Social, Vizualizari: 37 , Sursa: 9am in