Accidentul s-a produs duminica dupa-amiaza, in Masivul Piatra Craiului. Femeia se afla pe munte intr-un grup de turisti. Era insotita de trei persoane. Femeia, in varsta de 67 de ani, a alunecat si s-a prabusit in rapa adanca de sase metri, decedand...

Reporterul, 1 Iunie 2015