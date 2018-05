O turista din Ungaria a fost muscata de urs in timp ce incerca sa-si faca un selfie cu animalul O turista din Ungaria a fost muscata de un urs in timp ce incerca sa isi faca un selfie cu acesta. In urma incidentului care a avut loc apropierea Lacului Sfanta Ana din Harghita, femeia a fost ranita la picior si a fost transportata la spital. Mai multe despre Harghita, animal, turista Sursa foto: pixabay.com International citeste mai mult

