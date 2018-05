O tara europeana taie ajutoarele sociale acordate romanilor Potrivit unor reglementari dintr-un nou proiect de lege, Austria intentioneaza taierea ajutoarelor sociale acordate copiilor de romani, in cazul in care acestia nu se afla pe teritoriul tarii, alaturi de parintii lor.

Pana in prezent, foarte multi romani din Austria primeau ajutoare sociale pentru copiii lor, chiar daca acestia erau, in cele mai multe dintre cazuri, in Romania.

Acest lucru se va schimba in curand, daca proiectul de lege va fi aprobat de catre Parlament. Autoritatile austriece precizeaza in proiectul depus la Parlament faptul ca... citeste mai mult

