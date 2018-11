Una dintre victimele incendiului din clubul Colectiv a fost audiată în proces de curând și a făcut mărturisiri incredibile.

Mai exact, tânăra a povestit cum a văzut ”oameni care ardeau de jos în sus”. Ba mai mult, ea a mărturisit că a trecut prin momente dramatice atunci când a ajuns la spital.

”O, da. Şi peste mine au căzut oameni. M-am speriat foarte tare şi nu mai puteam să respir. Am început să dau din picioare. Am văzut oameni care erau în picioare şi ardeau de jos în sus. Când s-a deschis uşa flacăra a ajuns la noi, în container. Oamenii care erau în picioare au luat foc. Am văzut cum luau foc şi de frică mi-am pus geaca de piele peste cap.... citeste mai mult

azi, 20:46 in Social, Vizualizari: 30 , Sursa: A1 in