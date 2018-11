Lisa, o femeie in varsta de 31 de ani din New York, si-a ucis iubitul care tocmai se pregatea sa o ceara de sotie.

Poveste ei a facut inconjurul lumii. Barbatul s-a decis sa ii faca o farsa iubitei sale cu care avea o relatie de 3 ani. Acest lucru avea sa ii aduca moartea.

In clipa in care s-a pus in genunchi, iar Lisa a deschis emotionata cutia cu bijuterii pe care o astepta de atata amar de vreme, femeia s-a pierdut cu firea.

In cutiuta, in loc de inel se afla un biletel pe care scria "Pacaleala de 1 aprilie".

Nervoasa si simtindu-se ca o bataie de joc, Lisa a izbucnit, a pus mana pe arma pe care cei doi o aveau in casa si l-a impuscat pe... citeste mai mult