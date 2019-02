O femeie povestește descoperirea șocantă care a făcut-o în telefonul iubitului ei: „Recent m-am uitat în telefonul iubitului meu iar ce am găsit acolo m-a șocat. Se uita la un film pentru adulți cu adolescente slabe iar încredea în mine mi-a scăzut brusc. Se pare că are niște gusturi foarte exacte, iar eu nu sunt nici slabă, nici adolescentă. Mi se pare că nu sunt suficient de atractivă pentru iubitul meu, la vârsta de 27 de ani.

Pot să slăbesc dar nu am cum să fiu din nou adolescentă. Mă simt de parcă aș fi fost înșelată. De ce nu sunt de ajuns și ce pot face ca să îl... citeste mai mult

