Irina Tătaru are 33 de ani, este poliţistă şi are un copil de doar patru ani. Când viaţa părea să îi ofere tot ce avea nevoie pentru a fi liniştită şi iubită, un control medical de rutină i-a distrus toată fericirea. Diagnosticul a fost crunt: cancer. Ştia că este o boală nemiloasă, însă nu îşi închipuise niciodată că ea poate să se îmbolnăvească. După ce a aflat diagnosticul, a luptat cu ea şi a înţeles, în cele din urmă, că trebuie să iasă învingătoare. Acum are nevoie de aliaţi, adică de oamenii din jurul ei, care o pot ajuta să strângă banii necesari pentru câştigarea luptei cu boala.

