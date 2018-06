O tanara din Targoviste ce se afla sub influenta drogurilor a lovit mortal un barbat pe trecerea de pietoni O tanara in varsta de 20 de ani din Targoviste a lovit mortal o persoana care traversa strada pe trecerea de pietoni sambata dupa-amiaza, iar analizele preliminare facute soferitei au aratat ca tanara era drogata cu cocaina si cu un compus psihoactiv care se gaseste in cannabis. Mai multe despre droguri, tanara, trecere de pietoni Social citeste mai mult

