O tânără din Suceava are nevoie urgent de sânge. Florentina Sumuciuc, în vârstă de 26 de ani, este internată la secţia Terapie Intensivă, Chirurgie 1, la Cluj-Napoca, fiind în comă profundă, cu multiple leziuni grave după ce a fost accidentată pe o trecere de pietoni din Cluj. Cei care doresc să doneze pentru tânără trebuie să menţioneze că donează pentru Sumuciuc Florentina.

