Prin intermediul paginii de Facebook devenite deja celebre în România, „Copiii niciodată uitaţi ai României – The never forgotten Romanian children”, o tânără de 29 de ani, din statul american Washington îşi caută părinţii din România, din zona Horezu, din judeţul Vâlcea.

„Bună! Numele meu înainte de adopţie a fost Stănescu Maria, născută la data de 15 septembrie 1989. Îmi caut părinţii biologici Stănescu Marita şi Stănescu Nelu, din Horezu, judeţul Vâlcea. Despre mine ştiu doar că am fost adoptată din Râmnicu Vâlcea. În tot acest timp mi-am dorit să îi cunosc şi să am veşti de... citeste mai mult