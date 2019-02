O tânără de 23 de ani a jefuit un bărbat de 64 de ani, care abia își luase pensia. Incidentul s-a produs în localitatea Picior de Munte, județul Dâmbovița.

Femeia și un complice l-au urmărit pe bătrân și i-au propus un târg, iar pentru că acesta a refuzat, i-au băgat mâna în buzunar și l-au jefuit.

„După ce am luat pensia, am fost urmărit de o persoană care a văzut unde am băgat banii. A venit la mine să îi cumpăr aur. «Mă, eu nu cumpăr așa ceva! Du-te și vinde unde vrei!». Am luat bicicleta ca să plec, dar atunci mi-a băgat mâna în buzunar și mi-a luat banii”, a povestit bărbatul, potrivit targovistenews.ro.

În doar cinci minute, tânăra a fost prinsă și încătușată... citeste mai mult

