O tanara de 22 de ani, din Republica Moldova, a fost ucisa in Londra, in prima zi de Craciun Iuliana Tudos, in varsta de 22 de ani din Republica Moldova, a fost ucisa in prima zi de Craciun, in Londra. Corpul ei a fost descoperit dupa trei zile. Foto: Facebook/ Juliana Lilith Tudos International Fata care lucra ca barmanita a fost gasita moarta pe 27 decembrie, intr-o cladire abandonata din Finsbury Park, Londra. Colegii de munca au fost cei care au alertat autoritatile, ingrijorati ca tanara nu mai ajunsese la serviciu.

Ajunsi la fata locului, oamenii legii au gasit-o moarta, injunghiata in abdomen si cu mari rani la cap,... citeste mai mult

