Politistii de imigrari din Braila au depistat o tanara de 18 de ani din Republica Moldova care nu mai avea drept de sedere pe teritoriul Romaniei. Aceasta a fost sanctionata contraventional cu amenda in valoare de 800 de lei si obligata, prin decizie de returnare, sa paraseasca tara in termen de 15 zile.

Politistii Inspectoratului General pentru Imigrari – Biroul pentru Imigrari al judetului Braila au desfasurat o actiune, in cooperare cu Inspectoratul Judetean de Jandarmi Braila, pe linia prevenirii si combaterii sederii ilegale a cetatenilor straini, pe raza de competenta.

In cadrul activitatilor intreprinse, a fost depistata o

