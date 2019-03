O tânără americană a rămas fără picioare din cauza unui tampon. Acum, modelul Lauren Wasser spune că se simte norocoasă că a supraviețuit și că are un noul țel în viață – să se asigure că alte femei nu vor trece prin ce a trecut ea.

Lauren Wasser a suferit un șoc toxic din cauza unui tampon, iar medicii au decis că singurul mod în care îi pot salva viața este acela de a-i amputa ambele picioare.

„Un tampon aproape m-a omorât. Am folosit produsul așa cum a trebuit. Am scăpat cu viață deși șansele de supraviețuire erau de 1%, dar faptul că am supraviețuit a fost partea ușoară, pe lângă... citeste mai mult

