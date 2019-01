Tânăra pe nume Andreea Eliza Niță își dorește să-și cunoască părinții chiar dacă aceștia au abandonat-o.



Iată mesajul tinerii:

Am 22 de ani și sunt născută în 1996 pe 5 octombrie, în județul Botoșani. Sunt în căutarea familiei mele biologice și am nevoie de ajutorul tuturor care citesc apelul meu. La vârsta de 2 ani am ajuns în grija unei familii, după care într-o altă familie din Cătămărești-Deal și într-un final de la vârsta de 15 ani am locuit într-un cămin până la vârsta de 18 ani.



Nu am avut norocul să fiu adoptată și crescută în sânul unei familii adevărate!! După externarea din cămin am plecat pentru a mă ridica și... citeste mai mult

