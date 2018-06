În curând, sala de şedinţe a Consiliului Local Piteşti va intra în reabilitare şi modernizare. Conform primăriei, vor fi schimbate şi echipamentele electronice disponibile în sală (microfoane, staţie audio etc.), iar sistemul de iluminat va fi schimbat.

Firma care a câştigat licitaţia pentru proiectare este Kreate Studio de Arhitectură Dumitrescu and Co din Piteşti care are termen de predare a documentaţiei data de 30 iunie 2018.

Se va trece apoi la execuţia efectivă a lucrărilor, bugetul alocat fiind de... citeste mai mult