O suta de ani si 7,63 kilometri de autostrada pe an Asa cum face in fiecare an, Institutul National de Statistica a publicat, si in 2018, numarul de kilometri de drumuri care brazdeaza Romania.

Rezulta ca, anul trecut, cu unul inaintea Centenarului, tara noastra avea 763 de kilometri de autostrazi, adica 4,3% din totalul drumurilor nationale. Intrucat, anul acesta, este putin probabil ca numarul kilometrilor de autostrazi sa creasca substantial, ramanem, la 100 de ani de la Marea Unire, cu 763 de kilometri, chiar daca, desigur, acest tip de drumuri a fost inventat prin 1911, in SUA, si dezvoltat, in anii '30.

