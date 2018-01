Agentia Judeteanã pentru Ocuparea Fortei de Muncã (AJOFM) Vaslui, prin Serviciul de Ocupare EURES Romania, oferã 100 locuri de muncã pentru culegãtori de mazãre in Danemarca. Selectia se va organiza la finalul lunii februarie 2018, in Ramnicu Valcea, judetul Valcea. Se va munci intr-o fermã cu lucrãtori din diverse tãri, cu oportunitãti de dezvoltare a abilitãtilor de muncã si socializare. Compania promoveazã respectul reciproc, responsabilitatea si increderea reciprocã intre lucrãtori. Durata contractului este iunie – octombrie 2018. Program de lucru este de 30-40 ore, sase zile pe sãptãmanã. Cazarea se face in rulote.... citeste mai mult