O tânără în vârstă de 21 de ani, care lucra ca promoter la barul american Borderline Bar & Grill, în care a avut loc atacul armat, a reușit să scape de focurile de armă și a făcut declarații tulburătoare despre incidentul în urma căruia au murit cel puțin 12 persoane.

Tânăra, Taylor von Molt, a povestit pentru CNN că era pe ringul de dans când au început focurile de armă.

„Este un bar country, așa că dansam. Apoi am auzit un pocnet și am crezut că s-a spart un balon. Însă, eram confuză, deoarece nu aveam baloane acolo în acel moment. M-am întors și l-am văzut (pe atacator, n.r.) apăsând pe trăgaci de câteva ori. Am alergat... citeste mai mult

azi, 16:15 in Externe, Vizualizari: 27 , Sursa: A1 in