O strategie SEO prin care poti creste traficul pe blogul tau﻿

Exista multe moduri prin care poti atrage utilizatorii sa iti citeasca postarile de blog, insa una singura s-a dovedit extrem de eficienta in a genera trafic organic. Si anume postarile de tip “guest blogging”.

Guest blogging-ul este o metoda folosita de bloggeri pentru a creste traficul prin crearea de continut pentru un alt blog, altul decat cel propriu.

Acum cativa ani aceasta metoda nu mai era folosita din cauza continutului de tip spam si a link-urilor platite. Nu mai este valabil in ziua de astazi. Daca articolul de blog are continut original si de calitate, Google nu te va penaliza. Doar ai grija sa... citeste mai mult

