O stradă din Germania s-a transformat într-un râu de ciocolată. Un rezervor întreg al unei fabrici din oraşul Werl s-a defectat, iar o tonă de desert s-a revărsat în incinta fabricii şi pe şosea.

Pompierii au oprit circulaţia şi au reuşit să cureţe parţial ciocolata întărită cu lopata până la sosirea unei companii specializată în curăţarea drumurilor.

Departamentul de pompieri a anunţat că oraşul are încă suficientă ciocolată pentru Crăciun.

Firefighters to the rescue after German chocolate factory spill https://t.co/I0NeNBN1h3 by @ReutersCarrel pic.twitter.com/RpzUemXrm3

