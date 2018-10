Matthew Hedges, un student la Universitatea Durham din Marea Britanie, este reținut în Emiratele Arabe Unite de peste șase luni, fiind acuzat de spionaj fără nicio dovadă adusă împotriva sa.

Bărbatul a fost arestat în aeroportul din Dubai pe 5 mai, cand încerca să se întoarcă în Marea Britanie după o excursie în scop de cercetare, în care a intervievat mai mulți cetățeni despre politica de securitate a țării arabe.

A British student has been held in solitary confinement in the United Arab Emirates for five months after being accused of spying... citeste mai mult