Sonda OSIRIS-REx, lansată de NASA în septembrie 2016, ajunge anul acesta la ţinta sa, asteroidul Bennu, din vecinătatea relativă a Pământului, de unde va culege o mostră de materie pe care o va aduce pe Pământ în 2023.

Numele misiunii reprezintă acronimul de la „Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer”. Această misiune reprezintă cea de-a treia etapă a programului spaţial al NASA de explorare a Sistemului Solar New Frontiers, din care mai fac parte misiunile New Horizons (New Frontiers I) şi respectiv... citeste mai mult