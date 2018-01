Sase masini au fost grav avariate in urma unui accident rutier care a avut loc noaptea trecuta in fata Policlinicii "Sf. Spiridon", pe strada Vasile Conta. In jurul orei 01.00, un autoturism Lexus Hybrid, condus de o femeie, in timp ce...

Buna ziua Iasi, 19 Mai 2011