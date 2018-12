Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. a atribuit recent un contract de achiziţie analizoare PH de proces tip ORION și consumabilele necesare punerii în funcțiune și operării pentru 1 an și servicii de instalare, testare și punere în funcțiune. Potrivit licitatiapublica.ro, valoarea totală a achiziției (fără TVA) este de 52.287,84 lei.

Societatea căreia i-a fost atribuit contractul este Ronexprim Bucureşti.



Despre Ronexprim SRL



Potrivit datelor furnizate de Registrul Comerţului, interogat la data de 27 decembrie 2018, societatea a fost înfiinţată în anul 1991 şi are sediul social Bucureşti Sectorul 1, strada Cotiturii nr. 5.

Societatea are capital social subscris de 121.000