Primăria Constanţa a atribuit în sfârşit contractul privind serviciul de asigurare a funcţionalităţii sistemului de bike-sharing aferent proiectului „Black Sea-Bike Diversification of the Tourism Services Constanţa - Balchik Cross Border Region By Bike- BSB”. Contractul-cadru a fost câştigat de braşovenii de la CSV Infratech SRL.



În schimbul sumei de 2.402.815 lei fără TVA, societatea din Braşov trebuie să presteze mai multe servicii cuprinse în contractul pe care îl puteţi consulta în secţiunea „Documente". CSV Infratech va trebui confecţioneze cartele de proximitate, să administreze, opereze, servere şi soluţii software bike-sharing, să realizeze o...