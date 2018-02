O sibianca a nascut in masina personala, in drum spre maternitate: “Cea mai mare experienta a vietii de pana acum”

O tanara din Sibiu a nascut, sambata seara, in masina, in timp ce se deplasa catre maternitatea din oras. Atat mama cat si fetita sunt bine, fiind preluate in ingrijire de catre medici. Un barbat din Sibiu a postat pe Facebook un mesaj in care anunta ca a trait ”cea mai mare experienta”.

”Cea mai mare experienta a vietii de pana acum! Sotia a nascut in masina, in drum spre spital!”, a scris sibianul.

Acesta a explicat ca are o fetita si, atat mama cat si copilul sunt bine potrivit news.ro.

citeste mai mult