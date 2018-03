Valentina Petrenko are 62 de ani și este o senatoare din Rusia. Aceasta iese mereu în evidență din cauza părului. Getty

”Coafura senatoarei Valentina Petrenko este și mai spectaculoasă din spate” - Kevin Rothrock, este unul dintre comentariile care au apărut pe Twitter.

În schimb, senatoarea spune că s-a săturat să se tot vorbească despre părul ei.

”Am obosit să tot răspund la aceste întrebări. Pur și simplu am părul cârlionțat. Îl țin ridicat cu niște agrafe, asta e tot.” - a spus ea pentru Echo of Moscow,... citeste mai mult