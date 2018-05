O sculptura realizata de Constantin Brancusi, vanduta cu pretul record de 71 de milioane de dolari / VIDEO O sculptura din bronz realizata de Constantin Brancusi in 1932, care reprezinta un portret stilizat al lui Nancy Cunard, a fost vanduta cu 71 de milioane de dolari (comisioane si taxe incluse) la o licitatie organizata marti de casa Christie's la New York si a stabilit un nou record de pret pentru o creatie a artistului roman, informeaza editia online a cotidianului american The New York Times.

