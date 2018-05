O operă celebră a sculptorului Constantin Brâncuşi este licitată astăzi la New York. Sculptura ''Tânăra sofisticată", realizată din bronz lustruit, este estimată la 70 de milioane de dolari.

Opera de artă a fost achiziţionată de doi colecţionari în anul 1955, pentru suma de 5.000 de dolari.

„Tânăra sofisticată" este scoasă la licitaţie fix la un an după ce tot la New York s-a vândut pentru un preţ record o altă sculptură a lui Constantin Brâncuşi. Este vorba despre „Muza adormită", care s-a vândut pentru suma de 57.4 milioane de dolari.

