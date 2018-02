Ekaterina Andreeva, alias "Gawhara", a fost arestata in aceasta saptamana pentru "incitare la desfranare".

In prezent, ea este detinuta intr-un comisariat din Cairo si va fi expulzata sambata in Rusia, au precizat surse din serviciile de securitate.

Autoritatile sustin ca aceasta nu avea actele in regula pentru a lucra in Egipt, dar avocatul sau neaga acest lucru, scrie Hotnews.ro.

Desi Egiptul ramane o referinta in materie, dansatoarele orientale se confrunta cu o forma de reprobare sociala si se afla sub presiunea autoritatilor.

In 2015, un tribunal egiptean a condamnat la un an de... citeste mai mult

