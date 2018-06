Alin Predescu, omul în care steliştii şi-au pus mari speranţe în ceea ce priveşte meciurile cu Rapid, şi-a cerut scuze faţă de suporteri la finalul partidei din finala Cupei României, pierdută de echipa roş-albastră cu 3-1 în faţa giuleştenilor.

"E o ruşine foarte mare pentru noi. Steaua nu-i obişnuită cu astfel de rezultate. Am fost inferiori celor de la Rapid, sper să ne ridicăm sezonul viitor cel puţin la nivelul la care au fost ei anul acesta. Nu am simţit resemnare din partea colegilor mei. Am încercat să lăsăm o ultimă impresie frumoasă, dar atât am putut.

Sper, pentru binele Stelei, dacă noi nu... citeste mai mult