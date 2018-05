Colega noastră Maria Coman a facut un experiment si a mers intr-un liceu de provincie pentru a afla ce stiu copiii de fapt despre salvarea naturii.

”Saptamana trecuta am fost la Urlati, la liceul Brancoveanu Voda, ca sa vad ce si cum afla copiii despre mediu. Acolo se desfasoara primul program local de educatie pentru mediu si mi s-a parut extrem de interesant faptul ca elevii au avut o gramada de intrebari si au vrut sa afle o multime de lucruri.

Trainerii Let’s Do It Romania le-au explicat care sunt pericolele care pandesc acum planeta si, de asemenea, ce pot sa faca ei, la nivelul fiecaruia, ca sa schimbe situatia. Cel mai... citeste mai mult