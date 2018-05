O lucrare a Getei Brătescu realizată la comanda platformei Art on the Underground din Londra este, din această săptămână, pe coperta hărţii metroului londonez, informează art.tfl.gov.uk.

Geta Brătescu şi tânăra artistă franceză Marie Jacotey sunt invitatele celei de-a 28-a ediţii a hărţii metroului din Londra. În cadrul programului Art on the Underground, britanicii i-au cerut artistei nonagenare din România să realizeze o lucrare pentru a fi prezentată pe coperta hărţii şi pe afişe expuse în...