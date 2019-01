O româncă, în vârstă de 37 de ani, din Belluno, provincia Veneto, a fost arestată pentru că și-a pedepsit fiica de mai multe ori și a tuns-o zero, pe motiv că nu ajungea la timp la școală.

Românca și-a pedepsit copila pentru că aceasta întârzia la școală deseori sau nu se ducea deloc la cursuri. Astfel, potrivit presei din Italia, femeia a decis s-o tundă zero pe copilă. Întrebată de anchetatori de ce nu ajungea la școală, fetița le-a spus acestora că pur și simplu nu se trezea în timp util

