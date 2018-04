O romanca produce in Franta cosmetice cu o resursa naturala a Romaniei si castiga milioane de Euro Rucsandra Hurezeanu este una dintre cele mai de succes femei de afaceri de origine romana, fiind fondatoarea Ivatherm, firma care are in portofoliu produse dermato-cosmetice "made in Franta", cu apa termala de la Herculane.

Dermatocosmeticele Ivatherm sunt produse in Franta, dar se bucura de succes si pe piata din Romania. Rucsandra Hurezeanu este de parere ca femeile pot fi lideri de succes, avand capacitatile necesare de a forma echipe puternice si de a oferi angajatilor tot suportul emotional necesar unei bune... citeste mai mult