Un pensionar de 69 de ani a returnat 16.000 de lei, gasiti intr-un supermarket Un barbat in varsta de 69 de ani a gasit o mica avere in timp ce se afla la cumparaturi, intr-un supermarket din Iasi. Social Ioan Cernusca a mers la cumparaturi in ajun de...

9am, 6 Decembrie 2016