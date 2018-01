O romanca a fost ucisa in Italia, chiar sub ochii fiicei sale O romanca a fost ucisa in Sicilia, chiar sub ochii fiicei sale. Doi tineri romani au fost retinuti de carabinieri. Foto: pexels.com Social Florin Buzila in varsta de 19 ani si Paul Todirascu de 18 ani au fost retinuti, fiind acuzati de uciderea romancei, in luna octombrie a anului trecut.

Alina Elena Bita a fost strangulata in locuinta sa din Cerda, chiar sub ochii fiicei in varsta de 11 ani, potrivit Stirileprotv.ro.

Cei doi tineri sunt veri cu sotul victimei si au patruns in locuinta pentru a o jefui. Femeia i-a surprins, iar atacatorii au ucis-o si au fugit cu o suma mica pe care au gasit-o in casa.... citeste mai mult

