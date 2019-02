O romanca a devenit eroina in Italia

Un batran italian a fost batut crunt de catre fiul sau in data de 18 februarie in provincia Frosinone. Motivul scandalului il reprezinta o mostenire care trebuai impartita. Ingrijitoarea romanca a sarit in ajutorul batranului si a chemat carabinierii. Astfel batranul a scapat cu viata. Femeia a fost laudata de carabinieri pentru curajul dovedit si prezenta de spirit. Acum batranul o considera o fiica, multumindu-i deoarece datorita ei este in viata.

