O renumita companie se prabuseste pe bursa. Actiunile au scazut cu 13% intr-o singura zi Unul dintre cei mai mari operatori aerieni din Europa, Air France, traverseaza o perioada dramatica pe bursa, in urma demiterii CEO-ului Jean-Marc Janaillac.

Actiunule Air France au scazut luni cu 13%. Aceasta este cea mai dramatica prabusire din ultimii doi ani. Pana in acest moment, actiunile companiei au scazut, in total, cu 40%.

Compania este in picaj pe bursa, iar politicienii francezi spun ca daca acest fenomen va continua,... citeste mai mult