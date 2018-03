Iată ce dezvăluie, în cartea sa "Heads in Beds", Jacob Tomsky, care a lucrat mai mulţi ani în hoteluri de lux din New Orleans şi New York, potrivit one.ro.

Lipsa de politeţe din partea clientului se poate întoarce împotriva lui pentru că "întotdeauna există o cameră mai proastă decât cea repartizată". Recepţionerul o ştie foarte bine, cunoscând la perfecţie camerele mai puţin comode sau cu probleme privind baia, telefonul sau televizorul, spune Tomsky.

Faptul de a vorbi la telefon în timp ce se face check-in-ul sau de a-l tutui pe recepţioner ar putea avea consecinţe negative. Potrivit lui Jacob Tomsky, prima impresie şi buna educaţie constituie... citeste mai mult

