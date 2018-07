Dennis Man a recunoscut supremaţia Astrei la finalul partidei de la Giurgiu, spunând că el şi colegii săi au început prost şi au continuat la fel de prost. Una dintre "perlele" lui Becali a mai declarat că FCSB nu putea începe mai prost de atât noul sezon şi speră că echipa va arăta altfel la jocul cu Dinamo din etapa următoare.

"Din păcate am început partida foarte prost, am continuat-o la fel de prost şi în a doua repriză. Trebuie să analizăm şi să trecem peste. La fotbal se mai întâmplă. Am încercat să ne facem treba cât mai bine, dar aţi văzut, am jucat foarte slab. Trebuie să mergem mai... citeste mai mult