Fost jucător la Dinamo, Liviu Ganea a vorbit despre subiectul Steaua, ca urmare a deciziei ÎCCJ (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), care a validat hotărârea Curţii de Apel, care i-a interzis lui Becali să folosească denumirea "Steaua" în scop comercial. În prezent jucător la Carmen Bucureşti, în Liga IV-a, unde a jucat contra CSA Steaua, Ganea a spus că FCSB are nevoie de numele vechi, pentru că actuala denumire nu spune nimic.

"FCSB nu spune nimic! E o echipă care nu are istorie. Cred că FCSB are nevoie de numele Steaua. Suporterii au urmat numele, brandul. O parte... citeste mai mult