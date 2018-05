Tanara locuia alaturi de iubitul ei, in Etterbeek, scrie wowbiz.ro. Ulterior, anchetatorii au aflat ca victima practica prostitutia, in mod legal, iar iubitul ei vindea masini second hand. Romanca a murit ucisa de mainile unui client de-al ei, pe nume Maikel. Laura se intalnea cu clientii ei intr-un apartament si tot acolo a fost gasita si moarta. Deocamdata nu se cunoaste motivul pentru care ea a fost ucisa.

Citeste mai mult pe... citeste mai mult