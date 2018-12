Vineri, 28 decembrie, am fost contactaţi de o doamnă din Odoreu, disperată că şi-a pierdut cei doi câini.

Iată ce ne-a transmis: „Am pierdut 2 caini, un ciobanesc german (Numele Black) si un labdrador de culoare neagra (Numele Bruno). Au disparut din curte in seara de Craciun 24.12 in jurul orei 20:00. (Comuna Odoreu) Ultima data au fost vazuti in cursul aceleasi seri de 24.12 in apropiere de fabrica de mobila (vechiul Gostat) se indreptau spre centrul comunei Odoreu. Nr de contact: 0755753019”

citeste mai mult